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11:35   29 Апреля 2020
Политика

Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности

Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности

Военные Республики Корея не наблюдают необычной активности в КНДР в связи со слухами о плохом здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил южнокорейский министр национальной обороны Чон Ген Ду во время встречи с депутатами парламента.

Чон Ген Ду сказал, что данные разведки сообщили, что ничего необычного или странного в Северной Корее не происходит. Министр отметил, что, возможно, Ким Чен Ын в обычном порядке выполняет свои обязанности на посту лидера страны. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что были проверены все обстоятельства "пропажи" Ким Чен Ына, как военные, так и с точки зрения коронавируса. Чон Ген Ду сообщил, что ежедневно происходит обмен соответствующей информацией между представителями разведки Южной Кореи и США.

С 11 апреля Ким Чен Ын не появлялся на публике. Впервые за годы своего правления лидер КНДР не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, состоявшейся 15 апреля в связи с 108-й годовщиной со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсюда и появились слухи о возможной болезни главы КНДР, которые никак не комментируются официальными лицами и не подтверждаются источниками в Пхеньяне, сообщает ТАСС.

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Автор: Яна Либерман
#кндр #ким чен ын #южная корея #чон ген ду

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