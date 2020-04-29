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11:21   29 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ

Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн-эфир, посвященный западной прессе. Спикеры и гости трансляции обсудят, почему западные СМИ не пишут позитив про Россию.

Отметим, ФАН раз в две недели проводит конкурс актуальных новостей "Хорошие новости России". Редакция агентства выбирает победителей из числа региональных журналистов, которые освещают позитивную повестку.  

В рамках онлайн-эфира победители конкурса расскажут зрителям о своем понимании позитивной повестки. Более того, в дискуссии примут участие руководители региональных администраций, в регионах которых работают победители. На другие вопросы в рамках прямого эфира также ответят политики, пиар-менеджеры и социологи.

Онлайн-эфир пройдет в официальном сообществе ФАН в социальной сети "ВКонтакте". Архив всех материалов и трансляций доступен на сайте агентства.

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Автор: Василий Пименов
#сми #фан #патриот

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