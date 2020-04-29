Вице-губернатор Челябинской области Климов ушел в отставку

Вице-губернатор Челябинской области, министр общественной безопасности Олег Климов принял решение сложить полномочия и уйти в отставку, сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Текслера.

Климов решил уйти по собственному желанию на пенсию, поскольку в ноябре ему исполнится 65 лет. Заявление об отставке политика удовлетворил губернатор Алексей Текслер. Он выразил благодарность Климову за его успешную работу на посту и пожелал ему дальнейших успехов, сообщает "Коммерсант".

И. о. министра общественной безопасности было принято решение назначить первого замминистра Светлану Костину. Пост, на котором трудился Климов, ликвидируют в ближайшее время.