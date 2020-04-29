Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ученые обновили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в мире

Ученые обновили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в мире

 Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ

Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ
ФСБ сообщила о масштабной операции по задержанию подпольных оружейников в РФ

ФСБ сообщила о масштабной операции по задержанию подпольных оружейников в РФ

 Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности

Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Ученые обновили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в мире

Ученые обновили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в мире

 Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ

Медиагруппа "Патриот" объяснит, почему западные СМИ никогда не пишут позитив про РФ
ФСБ сообщила о масштабной операции по задержанию подпольных оружейников в РФ

ФСБ сообщила о масштабной операции по задержанию подпольных оружейников в РФ

 Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности

Разведка Южной Кореи заявила, что в КНДР не наблюдается подозрительной активности
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
11:15   29 Апреля 2020
Политика

Вице-губернатор Челябинской области Климов ушел в отставку

Вице-губернатор Челябинской области Климов ушел в отставку

Вице-губернатор Челябинской области, министр общественной безопасности Олег Климов принял решение сложить полномочия и уйти в отставку, сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Текслера.

Климов решил уйти по собственному желанию на пенсию, поскольку в ноябре ему исполнится 65 лет. Заявление об отставке политика удовлетворил губернатор Алексей Текслер. Он выразил благодарность Климову за его успешную работу на посту и пожелал ему дальнейших успехов, сообщает "Коммерсант". 

И. о. министра общественной безопасности было принято решение назначить первого замминистра Светлану Костину. Пост, на котором трудился Климов, ликвидируют в ближайшее время. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #челябинская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...