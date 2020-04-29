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10:54   29 Апреля 2020
Общество

Российские врачи выявили 5841 случай заражения COVID-19 за сутки

Российские врачи выявили 5841 случай заражения COVID-19 за сутки

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в 82 регионах РФ, сообщили в оперштабе.

Почти 45 процентов всех поступивших в российские больницы за сутки пациентов с COVID-19 не имели клинических симптомов, обратили особое внимание в оперштабе. В то же время 1830 человек вылечились от нового типа пневмонии и выписались из больницы за прошедшие сутки, уточнили специалисты. Всего 10 286 пациентов вылечили от COVID-19 российские врачи

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более трех миллионов человек заболели новым типом пневмонии по всему миру. Коронавирус в России подтвердили у 99,3 тысячи человек. Отслеживать актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в мире можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус

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