Данные оформлявших кредиты россиян оказались в Сети

Утечка персональных данных миллионов российских граждан могла произойти в одной из микрофинансовых организаций, сообщили представители компании "Юником24".

От действий мошенников пострадали около 12 миллионов жителей РФ, которые ранее воспользовались услугой оформления микрозаймов. Их номера телефонов, адреса электронных почт, паспортные данные, а также информация об электронных кошельках оказались в свободном доступе в Сети.

Благодаря таким сведениям мошенники могли бы оформлять онлайн-кредиты, для этого им не хватает только СНИЛСа, которого в базе не имеется.

Большинство людей, информация о которых появилась в Интернете, пользовались финансовой платформой "Юником24", однако сотрудники компании заявляют об утечке данных через микрофинансовую организацию-партнера.