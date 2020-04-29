Карасев: Украина может рвануть в начале мая

Эпидемия коронавируса погрузила Украину в состояние «антикарантинного анархизма» и в начале мая весь сдерживаемый пандемией напор социально-политической энергетики может рвануть, как «гремучий коктейль».

Такие опасения на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия 1» высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Украинцы, по его словам, не дожидаясь решения властей по организованному выходу из карантина, уже сами «забили» на все ограничения.

«Проехать по Киеву на машине без пробок практически невозможно, поток машин плотный. Люди не верят властям и не считают их авторитетной инстанцией, которая могла бы дать отмашку на организованный выход из карантина. Поэтому каждый выходит из него по-своему», — заявил политолог.

Перед Украиной стоят сложные финансовые и политические проблемы, вызывающие все больший рост протестных настроений в стране. На акции протеста выходят фермеры, а также активизировались представители националистических радикальных движений. Все это создает мощный напор социально-политической энергетики, который по мнению Карасева, может рвануть в уже в начале мая.

Президент Украины Владимир Зеленский, считает Карасев, понимает, что экономике страны предстоит столкнутся с серьезными сложностями во время выхода из этого кризиса, но он при этом не имеет никакого четкого плана действий.

Также политолог добавил, что главным пострадавшим на Украине сейчас является малый и средний бизнес, на котором в основном держался ВВП страны и ее экономика.