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10:20   29 Апреля 2020
Политика

Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Италия благодарна России за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.

По словам Касталдо, полемика итальянских СМИ на тему пользы российской помощи в борьбе с пандемией неуместна. Он заявил, что Италия глубоко признательна России и всем государствам, которые оказывали стране помощь в непростой период. По его словам, жесты помощи вдвойне ценны в момент серьезных трудностей, особенно при осознании, что Евросоюз и другие партнеры не продемонстрировали такую же готовность.

"Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как и я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности", – цитирует политика РИА Новости.

В конце марта Россия отправила в Италию 15 военных самолетов с оборудованием, вирусологами и эпидемиологами. В Ломбардию прибыли 104 военных специалиста из России. Еще по два самолета из РФ приняли Верона и Бергамо.

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Автор: Василий Пименов
#россия #италия #коронавирус

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