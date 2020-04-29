Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Италия благодарна России за помощь в борьбе с коронавирусом, заявил замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо.

По словам Касталдо, полемика итальянских СМИ на тему пользы российской помощи в борьбе с пандемией неуместна. Он заявил, что Италия глубоко признательна России и всем государствам, которые оказывали стране помощь в непростой период. По его словам, жесты помощи вдвойне ценны в момент серьезных трудностей, особенно при осознании, что Евросоюз и другие партнеры не продемонстрировали такую же готовность.

"Это горькие размышления, которые не могут не печалить всех тех, кто, как и я, глубоко верит в европейскую интеграцию, основанную на солидарности", – цитирует политика РИА Новости.

В конце марта Россия отправила в Италию 15 военных самолетов с оборудованием, вирусологами и эпидемиологами. В Ломбардию прибыли 104 военных специалиста из России. Еще по два самолета из РФ приняли Верона и Бергамо.