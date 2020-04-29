Компанию Илона Маска заподозрили в создании оружия против России

США развернут космические группировки из тысяч малых спутников Starlink от компании SpaceX Илона Маска для противодействия российскому гиперзвуковому оружию.

Систему околоземных спутников Starlink от SpaceX может использовать Пентагон для целеуказания высокоточного оружия, считает эксперт издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По словам эксперта, американцы могут развернуть космические группировки из тысяч спутников, чтобы противодействовать гиперзвуковому оружию РФ, пишет "Лента.ру". Малые спутники способны обеспечить работу перспективной системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance, создав для данных системы достаточную пропускную мощность.