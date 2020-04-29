Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кинотеатры и стоматологические клиники освободят от оплаты аренды федерального имущества

Кинотеатры и стоматологические клиники освободят от оплаты аренды федерального имущества

 Искусственный интеллект Сбербанка спрогнозировал сроки пика эпидемии COVID-19 в России

Искусственный интеллект Сбербанка спрогнозировал сроки пика эпидемии COVID-19 в России
Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

 Изменения в экономической сфере РФ начнут действовать с 1 мая

Изменения в экономической сфере РФ начнут действовать с 1 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Кинотеатры и стоматологические клиники освободят от оплаты аренды федерального имущества

Кинотеатры и стоматологические клиники освободят от оплаты аренды федерального имущества

 Искусственный интеллект Сбербанка спрогнозировал сроки пика эпидемии COVID-19 в России

Искусственный интеллект Сбербанка спрогнозировал сроки пика эпидемии COVID-19 в России
Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Замглавы ЕП поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

 Изменения в экономической сфере РФ начнут действовать с 1 мая

Изменения в экономической сфере РФ начнут действовать с 1 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
10:19   29 Апреля 2020
Армия

Компанию Илона Маска заподозрили в создании оружия против России

Компанию Илона Маска заподозрили в создании оружия против России

США развернут космические группировки из тысяч малых спутников Starlink от компании SpaceX Илона Маска для противодействия российскому гиперзвуковому оружию.

Систему околоземных спутников Starlink от SpaceX может использовать Пентагон для целеуказания высокоточного оружия, считает эксперт издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. 

По словам эксперта, американцы могут развернуть космические группировки из тысяч спутников, чтобы противодействовать гиперзвуковому оружию РФ, пишет "Лента.ру". Малые спутники способны обеспечить работу перспективной системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance, создав для данных системы достаточную пропускную мощность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #илон маск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...