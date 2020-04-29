Кинотеатры и стоматологические клиники освободят от оплаты аренды федерального имущества

Стоматологическим клиникам и кинотеатрам позволят оформить временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества, говорится в постановлении главы кабмина Михаила Мишустина.

Известно, что такое решение глава правительства принял для минимизации потерь работников данных сфер на фоне угрозы распространения коронавируса.

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