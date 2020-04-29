Изменения в экономической сфере РФ начнут действовать с 1 мая

Целый ряд экономических нововведений вступит в силу в мае, не считая тех мер, которые власти РФ предпринимают для смягчения последствий пандемии коронавируса COVID-19.

В частности, Банк России ограничит максимальный размер банковской комиссии за переводы, осуществляемые физическими лицами в системе быстрых платежей. Перечислить до 100 тысяч рублей можно будет бесплатно, а если данный лимит окажется превышен, комиссия составит 0,5% от суммы, но не больше 1500 рублей.

Экспортная пошлина на нефть понизится до 6,8 доллара за тонну (в апреле она составляла 52 доллара за тонну). Пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до 1 доллара, на светлые нефтепродукты и масла — до 2 долларов, а на темные — до 6,8 доллара. Одновременно налог на экспорт товарного бензина сократится до 2 долларов, прямогонного (нафта) — до 3,7 доллара.

Кроме того, пенсионеров в Московской области с 1 мая ждет увеличение страховой пенсии по старости в размере одной тысячи рублей.