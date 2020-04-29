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10:00   29 Апреля 2020
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Восемь человек погибли при пожаре в собственном доме в Выборге

Восемь человек погибли при пожаре в собственном доме в Выборге

Семья из восьми человек погибла при ночном пожаре в Выборге. Среди жертв шестеро детей. Только одному человеку удалось выбраться из горящего дома.

Возгорание случилось в частном доме. Очевидцы вызвали службу спасения. Когда приехали пожарные, дом уже горел по всей площади. Среди погибших были шестеро детей. Самому младшему ребенку исполнился один месяц, самому старшему — восемь лет.

Семья, проживающая в сгоревшем доме, спала на момент пожара. Погибли супружеская пара и их шестеро детей. Удалось выжить лишь брату жены.

Пожарные в количестве 12 человек ликвидировали возгорание за полтора часа. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Сейчас сотрудники экстренных служб разбирают завалы. Предварительно, есть две причины возгорания: нарушение техники безопасности и неисправная проводка.

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Автор: Василий Пименов
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