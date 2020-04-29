Постпред РФ дал характеристику претензиям США по соглашению СВПД

Претензии США к соглашению по иранской ядерной программе являются нелепыми, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее газета New York Times сообщила, что в Госдепе США работают над планом по возможности воспользоваться положением из ядерной сделки с Ираном, из которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел два года назад, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или усилить санкции.

По словам Ульянова, партнеры РФ в Совбезе ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий не станут поддерживать США в их нелепых обвинениях. Кроме того, он напомнил, что в октябре 2020 года истекает срок действия текущего режима оружейных поставок в Иран, из-за чего в Вашингтоне нервничают.

Также Ульянов уверен, что США продолжат настаивать на сохранении статуса участника СВПД, чтобы запустить все прежние санкции против Тегерана, передает "Коммерсант".