Искусственный интеллект Сбербанка спрогнозировал сроки пика эпидемии COVID-19 в России

Сбербанк с помощью искусственного интеллекта предсказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса. Над математической моделью работали квалифицированные специалисты.

Сбербанк построил математическую модель, которая сделала прогноз, пишет РИА Новости. По данным специалистов, пик заболеваемости придется на первые десять дней мая в регионах России. Чуть раньше это случится в Москве.

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин отметил, что над разработкой работали специалисты по анализу больших данных и исследований искусственного интеллекта. В банке напомнили о важности не расслабляться, а продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас в России выявлено более 93 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 8,4 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели.