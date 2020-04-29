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8:12   29 Апреля 2020
Общество

CNBC назвал "выигравшие" на фоне пандемии коронавируса страны

CNBC назвал "выигравшие" на фоне пандемии коронавируса страны

Национальные валюты Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи значительно улучшили свои мировые позиции на фоне ситуации с коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты американского телеканала CNBC.

Вышеуказанные страны в короткие сроки пресекли распространение коронавирусной инфекции на своей территории. Это позволило им максимально быстро запустить работу своих заводов и других заведений, а также начать снимать ограничения на передвижение населения, передает РИА Новости.

Обстановка в этих странах заинтересовала новых инвесторов, которые начали активно вкладывать в акции местных эмитентов. Они выпускаются в национальных валютах, что позволило странам улучшить свое экономическое состояние.

Власти Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи оперативно среагировали на пандемию. Они увеличили бюджетные расходы на поддержку населения, что позволило избежать эпидемии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#австралия #новая зеландия #южная корея #коронавирус

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