Мясокомбинаты в США могут приравнять к оборонному производству

Мясоперерабатывающие предприятия Соединенных Штатов планируют оставить открытыми, несмотря на пандемию коронавируса. Для этого заводы объявят критически важной инфраструктурой. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Источник в Белом доме сообщает, что глава США планирует использовать Закон об оборонном производстве, который дает правительствую широкие полномочия по управлению предприятиями в кризисных условиях, передает "Русская планета".

Применение этого закона позволит оставить мясокомбинаты открытыми. При этом власти Соединенных Штатов дают обещание предоставить работникам заводов дополнительные средства защиты. Такое решение американского президента коснется многих перерабатывающих предприятий, которые поставляют говядину, свинину, курицу и яйца.

Недавно Трамп выразил уверенность в способности солнечного света уничтожить возбудителя коронавирусной инфекции за одну минуту благодаря "мощному воздействию ультрафиолета".