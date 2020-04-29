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6:49   29 Апреля 2020
Армия

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 во время планового полета

Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 во время планового полета

Несколько европейских истребителей сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160 над Балтийским морем. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтики. Истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции на некоторых этапах сопровождали Ту-160, передает ведомство.

Полет длился около восьми часов. По данным МО РФ, воздушные судна дальней авиации систематически совершают полеты над акваториями Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все операции контролируются в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Прошедший учебный полет, который совершается на самолетах данного типа не является первым. Согласно плану, пилоты отрабатывают определенные навыки полетов.

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Автор: Василий Пименов
#балтика #ту-160 #плановый полет

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