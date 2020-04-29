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6:12   29 Апреля 2020
Общество

Исследование показало, что 60% россиян боятся коронавируса

Исследование показало, что 60% россиян боятся коронавируса

Коронавирусная инфекция угрожает здоровью и жизни людей. Такого мнения придерживаются 60% россиян, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Исследование было проведено по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Оно показало, что 60% граждан России боятся коронавируса. Кроме того, 90% россиян признались, что соблюдают рекомендуемые меры профилактики.

Председатель ФоРГО Константин Костин отметил, что результаты исследования показывают готовность россиян поддержать усиление ограничительных мер, если этого потребует ситуация. За такой вариант проголосовала треть населения страны, передает газета "Ведомости".

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Автор: Василий Пименов
#россия #исследование #коронавирус

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