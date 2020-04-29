Чехия не будет высылать российского посла из страны

Российский посол не будет выдворен из Чехии на фоне обвинений в отношении России из-за попытки "покушения" на пражских чиновников. Об этом заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

Бабиш напомнил, что межгосударственными отношениями занимается министр иностранных дел страны Томаш Петршчек. Он также добавил, что сложившаяся ситуация не повлияет на нахождение российского посла в Чехии. Премьер добавил, что не позволит вмешательства других стран в дела Чехии, передает РИА Новости.

Чешское издание Respekt ранее выпустило статью, в которой заявило о прибытии в Прагу некого мужчины с дипломатическим российским паспортом. В материале говорилось, что он вероятно прибыл в чешскую столицу три недели назад, а в его чемодане был найден смертельный яд рицин. Он якобы должен был отравить Зденека Гржиба и Ондржея Коларжа, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу.

Российский МИД опроверг эту информацию, направив чешской стороне соответствующую ноту. Посольство РФ также отметило, что последний российский дипломат прибывал в Прагу в марте.