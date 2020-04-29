Коллегия МО РФ обсудит борьбу с коронавирусом и призыв на службу

Коллегия Минобороны России обсудит меры по борьбе с коронавирусом, весенний призыв на военную службу и строительство новых медицинских центров. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Участники заседания коллегии МО РФ, которое будет проходить в режиме видеоконференции в Национальном центре управления обороной РФ, обсудят меры противодействия рискам распространения коронавирусной инфекции, строительство многофункциональных медицинских центров, а также оказание российскими военными специалистами помощи Италии и Сербии. В заседании примет участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители госорганов власти, а также члены общественных и других организаций, указано в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам проведения весеннего призыва на службу, стартовавшего 1 апреля. Кроме того, коллегия Министерства обороны РФ обсудит планы деятельности ЦВО и ВДВ, передает РИА Новости.