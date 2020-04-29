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4:36   29 Апреля 2020
Армия

Коллегия МО РФ обсудит борьбу с коронавирусом и призыв на службу

Коллегия МО РФ обсудит борьбу с коронавирусом и призыв на службу

Коллегия Минобороны России обсудит меры по борьбе с коронавирусом, весенний призыв на военную службу и строительство новых медицинских центров. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Участники заседания коллегии МО РФ, которое будет проходить в режиме видеоконференции в Национальном центре управления обороной РФ, обсудят меры противодействия рискам распространения коронавирусной инфекции, строительство многофункциональных медицинских центров, а также оказание российскими военными специалистами помощи Италии и Сербии. В заседании примет участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители госорганов власти, а также члены общественных и других организаций, указано в сообщении.

Особое внимание будет уделено вопросам проведения весеннего призыва на службу, стартовавшего 1 апреля. Кроме того, коллегия Министерства обороны РФ обсудит планы деятельности ЦВО и ВДВ, передает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
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