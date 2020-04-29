Пушков заявил о постепенном выходе России на плато по коронавирусу

Число новых случаев заражения коронавирусом в России уже пять дней держится примерно на одном уровне. Это указывает на то, что страна постепенно выходит на плато по заболеваемости. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Российский сенатор обратил внимание, что уже почти неделю в России фиксируется примерно 5,8–6,4 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Он пояснил, что тенденция к росту заражений в настоящее время является небольшой и составляет около 5% в день.

Пушков отметил, что уже сейчас в Италии и Испании наблюдается снижение случаев заражения, так как страны вышли на плато по коронавирусу. Однако смертность в России в любом случае неизмеримо ниже, чем там, добавил сенатор.

Он предполагает, что полный выход страны на плато произойдет в середине мая. Пушков уверен, что многие через несколько месяцев уже забудут о тяжелом времени самоизоляции, не считая тех, кто потерял близких во время пандемии.