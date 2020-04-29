Украинский суд обязал открыть уголовное дело против генпрокурора страны Ирины Венедиктовой

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело в отношении генпрокурора страны Ирины Венедиктовой. Речь идет о незадекларированном имуществе.

Украинский юрист Сергей Стерненко ранее сообщал о неполной декларации имущества, передает ТАСС. По его словам, Венедиктова является обладательницей часов стоимостью в несколько тысяч евро, а также состоит в организации с признаками получения доходов. Однако этих пунктов нет в ее декларации.

Венедиктова была назначена на пост генерального прокурора Украины 17 марта этого года. Также она является членом Совета национальной безопасности и обороны страны.