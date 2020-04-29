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3:42   29 Апреля 2020
Политика

Украинский суд обязал открыть уголовное дело против генпрокурора страны Ирины Венедиктовой

Украинский суд обязал открыть уголовное дело против генпрокурора страны Ирины Венедиктовой

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело в отношении генпрокурора страны Ирины Венедиктовой. Речь идет о незадекларированном имуществе.

Украинский юрист Сергей Стерненко ранее сообщал о неполной декларации имущества, передает ТАСС. По его словам, Венедиктова является обладательницей часов стоимостью в несколько тысяч евро, а также состоит в организации с признаками получения доходов. Однако этих пунктов нет в ее декларации.

Венедиктова была назначена на пост генерального прокурора Украины 17 марта этого года. Также она является членом Совета национальной безопасности и обороны страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #уголовное дело #декларация о доходах

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