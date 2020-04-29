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3:10   29 Апреля 2020
Политика

Глава ДНР Пушилин заявил, что Зеленский посягнул на национальное достояние Украины

Глава ДНР Пушилин заявил, что Зеленский посягнул на национальное достояние Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посягнул на национальное достояние страны, подписав закон о продаже земли. Такого мнения придерживается глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Теперь Зеленский не имеет морального права говорить о территориальной целостности страны, передает ТАСС. По мнению Пушилина, закон о продаже земли является антиукраинским. 

Также глава ДНР заявил, что теперь стремление Зеленского вернуть Донбасс под контроль Киева можно расценивать как попытку посягнуть на земли региона. Пушилин уверен, что властям нужны не люди, а территория. В заключение политик отметил, что украинцы, проживающие вне ДНР и ЛНР, должны осознать весь масштаб трагедии. 

Речь идет о законе об открытии рынка продажи сельскохозяйственных земель Украины. Против подписания документа выступали оппозиционные политики в Верховной раде. Открытие рынка было одним из условий Международного валютного фонда для получения Киевом нового кредита.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #днр #денис пушилин #владимир зеленский

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