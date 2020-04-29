Депутат ГД предложил повысить штрафы за оскорбления для граждан и юрлиц

Административный штраф за оскорбление в России могут повысить до 10 тыс. рублей для граждан и до 700 тыс. рублей для юридических лиц. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий предложил повысить штраф за оскорбление для граждан РФ с нынешних 1–3 тыс. рублей до 3–5 тыс. рублей. Публичные оскорбления также предлагается приравнять к аналогичным в интернете и СМИ. Штрафы для физических лиц в этом случае могут составить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, указано в проекте закона.

Суммы штрафов за оскорбления также предлагается повысить с 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и с 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц. Законопроектом также устанавливается ответственность за оскорбление лицом, замещающим муниципальную или государственную должность, в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей при первом нарушении, при повторном — до 150 тыс. Для указанной категории лиц в числе мер наказания также предлагается установить дисквалификацию сроком до года при первом нарушении и до двух лет при повторном, сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего документа.