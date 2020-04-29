"Оппозиция" продвигает онлайн-митинг против самоизоляции

Организаторы и участники онлайн-митинга против режима самоизоляции "За жизнь" взялись активно пропагандировать свою акцию. "Зазывалами" на спонсируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским мероприятие стали его друзья-"оппозиционеры".

Организаторами YouTube-митинга выступает общественная кампания "Нет!", курируемая "Открытой Россией" Ходорковского. Зазывать участников и зрителей либералы принялись в соцсетях, призывая сделать фотографию на балконе с плакатом, чтобы попасть в трансляцию, пишет Федеральное агентство новостей.

Смысл фото в том, чтобы создать имитацию настоящего митинга, будто бы он проходит на улице. Каждый спикер агитировал аудиторию и объяснял, зачем нужны подобные акции. Требования "оппозиционеров" сводились то к непринятию поправок к Конституции РФ, то к принятию более эффективных мер по борьбе с COVID-19.

Среди спикеров были заявлены Михаил Светов, Дмитрий Гудков, Андрей Пивоваров, Максим Резник, Юлия Галямина, Дмитрий Быков, широко известные либеральной общественности. Однако их имена слабо действовала на пользователей Сети. Изначально у трансляции было скромное количество лайков и дизлайки на YouTube. Позже, после накрутки, "сердечек" стало значительно больше, а отрицательные отзывы исчезли вовсе.