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1:01   29 Апреля 2020
Общество

Собянин поручил приостановить дистанционное обучение в Москве  

Собянин поручил приостановить дистанционное обучение в Москве  

Образовательные учреждения в период с 1 по 11 мая остановят дистанционное обучение в Москве. Соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Школьники в этот период не смогут посещать образовательные и спортивные организации. Для учащихся с первого по четвертый классы предполагаются дежурные группы, в которые будут входить не более 12 человек. В этих группах будут строго соблюдены все необходимые санитарные требования, передает РИА Новости.

Накануне власти Москвы и Московской области продлили действие режима самоизоляции. До 11 мая запрещена работа мест общественного питания, салонов красоты, торговых центров и других общественных мест. Под запретом остается и проведение массовых мероприятий.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #обучение #самоизоляция

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