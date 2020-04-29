Собянин поручил приостановить дистанционное обучение в Москве  

Образовательные учреждения в период с 1 по 11 мая остановят дистанционное обучение в Москве. Соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Школьники в этот период не смогут посещать образовательные и спортивные организации. Для учащихся с первого по четвертый классы предполагаются дежурные группы, в которые будут входить не более 12 человек. В этих группах будут строго соблюдены все необходимые санитарные требования, передает РИА Новости.

Накануне власти Москвы и Московской области продлили действие режима самоизоляции. До 11 мая запрещена работа мест общественного питания, салонов красоты, торговых центров и других общественных мест. Под запретом остается и проведение массовых мероприятий.