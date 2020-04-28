Оперштаб в Москве сообщил о скончавшихся за сутки 67 пациентах с коронавирусом

Число скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом в Москве составило 67. Об этом сообщили в московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Шестьдесят семь пациентов с коронавирусом скончались вследствие вызванных на фоне сопутствующих заболеваний осложнений. Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 546, сообщили в столичном оперативном штабе.