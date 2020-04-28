Беглов подписал постановление о финансовой помощи пенсионерам после окончания самоизоляции

Петербургские пенсионеры получат финансовую помощь от правительства региона после окончания режима самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Правительство Петербурга выделит из резервного фонда 600 млн рублей на помощь пенсионерам, сообщают "Невские новости". Единовременную выплату получат пенсионеры старше 65 лет.

Постановлением назначается выплата неработающим пожилым петербуржцам, соблюдающим режим самоизоляции. Отмечается, что пенсионеры могут находиться и по месту регистрации, и на даче. Выплату они получат после окончания режима самоизоляции.