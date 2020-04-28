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22:36   28 Апреля 2020
Политика

Путин поставил жизни людей выше экономики в ситуации с коронавирусом

Путин поставил жизни людей выше экономики в ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин посчитал жизни людей в ситуации с коронавирусом важнее идеи отмены ограничительных мер для спасения экономики. Российский лидер заявил об этом во время совещания с главами регионов.

Путин напомнил о примере Спарты, когда больных и слабых детей бросали в пропасть, в итоге она утратила государственность. Президент России подчеркнул, что в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции эта история является поучительной. Общество Спарты было построено на жестких порядках, но и это не помогло, отметил глава государства, передает РИА Новости.

Российский лидер также напомнил о сюжете рассказа "Закон жизни" авторства Джека Лондона, в котором племя бросало ставших обузой стариков. Дети давали родителям немного еды и уходили, бросая их на съедение диким животным, фактически оставляя умирать. Старик, оставшийся у костра, до последнего верил, что дети вернутся за ним. Путин объяснил, что нельзя поступать таким образом со своими родными.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #экономика #коронавирус

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