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21:15   28 Апреля 2020
Общество

Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая

Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая

Власти Подмосковья подписали постановление о продлении режима самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса до 11 мая. Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

Гражданам старше 65 лет соблюдение режима самоизоляции обязательно, массовые мероприятия на территории Московской области запрещены, работа ресторанов, баров, столовых, кафе по-прежнему приостановлена, передает ТАСС.

Накануне Воробьев отметил, что ситуация в регионе остается сложной, что требует продолжить соблюдать предосторожность даже на майские праздники. В частности, губернатор напомнил о важности придерживаться ограничительных мер, в том числе самоизоляции и пропускного режима.

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Автор: Василий Пименов
#москва #воробьев #коронавирус

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