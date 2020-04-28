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20:57   28 Апреля 2020
Общество

Российский эксперт усомнился в подлинности видео с НЛО, снятого Пентагоном

Российский эксперт усомнился в подлинности видео с НЛО, снятого Пентагоном

Пентагон обнародовал видеозапись, на которой видно НЛО, перемещающийся по орбите Земли.

Опубликованный Соединенными Штатами ролик содержит монтаж, заметил уфолог и геолог Александр Соленый в комментарии телеканалу "360". По его мнению, Пентагон вбросил фейк специально, а для пущей убедительности видеозапись содержит речь за кадром. При помощи современных технологий можно с легкостью сфабриковать подобные вещи, заметил эксперт.

Американцы показали экран, как у телевизора, и круговой обзор, на нем выставлены некоторые показатели. Также там вставлен участок, на котором представлено нечто, что выдают за летающую тарелку. По мнению Соленого, все сделано так, чтобы зрители видели, как она летит, но по факту там присутствует наложение одного изображения на другое.

Люди, которые уверены, что лицезрели инопланетян, по факту встречались с демонами, заметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Он напомнил: если об этом где-то не было сказано ранее, то не стоит отрицать реальность сего факта.

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Автор: Яна Либерман
#нло #пентагон #уфолог

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