Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к народу Ливии с благодарностью за доверие, объявив себя лидером государства.

Он пообещал, что будет построено новое гражданское государство, освобожденное от боевиков. Также он заявил, что Схиратские соглашения более не действуют, а только разрушают Ливию. Подробнее об этом в материале ФАН.

Главнокомандующий ЛНА пообещал продолжать бороться с террористами, которые выступают на стороне так называемого Правительства национального согласия.

Представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов отметил, что действия Хафтара должны привести к нормализации обстановки в стране, освобождению территории от остатков террористов и формированию нового законного правительства. Он отметил важность отмены Схиратских соглашений как утративших актуальность.

При поддержке населения Ливии Хафтар очистит страну от террористов, которые появились в стране благодаря ПНС. В итоге будет построено новое гражданское государство, считает Кудряшов.