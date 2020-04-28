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20:57   28 Апреля 2020
Политика

Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к народу Ливии с благодарностью за доверие, объявив себя лидером государства.

Он пообещал, что будет построено новое гражданское государство, освобожденное от боевиков. Также он заявил, что Схиратские соглашения более не действуют, а только разрушают Ливию. Подробнее об этом в материале ФАН.

Главнокомандующий ЛНА пообещал продолжать бороться с террористами, которые выступают на стороне так называемого Правительства национального согласия.

Представитель Восточного правительства Ливии в России Станислав Кудряшов отметил, что действия Хафтара должны привести к нормализации обстановки в стране, освобождению территории от остатков террористов и формированию нового законного правительства. Он отметил важность отмены Схиратских соглашений как утративших актуальность.

При поддержке населения Ливии Хафтар очистит страну от террористов, которые появились в стране благодаря ПНС. В итоге будет построено новое гражданское государство, считает Кудряшов.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #хафтар #лна

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