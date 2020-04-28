Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

 Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая

Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая
Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

 Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

 Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая

Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая
Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

Правительство Ливии рассчитывает на Хафтара в восстановлении государства

 Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
22:00   28 Апреля 2020
Россия

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Телеведущий Владимир Познер, всегда отстаивающий либеральные ценности, неожиданно для многих высказал мнение, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо ограничить свободу слова для ковид-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с пандемией.

Свою позицию телеведущий изложил на своей странице в социальной сети Instagram и за первый час пользователи поставили под этим постом более десяти тысяч «лайков».

В частности, Познер заявил, что без свободы слова не может быть демократии, но свобода слова предполагает большую ответственность.

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Сейчас, по его словам, противники принимаемых мер по борьбе с COVID-19 причиняют вред, так как их позицию могут принять «потерянные, растерянные люди». Различные мнения, которые свободно высказывают разные эксперты, добавил журналист, могут оказать влияние на растерявшихся в сложившейся ситуации людей, поэтому властям, возможно, стоит проявит «немного жесткости», и, может быть, ограничить свободу слова.

«И я вам скажу — хотя, конечно, меня будут проклинать и говорить всякое — я бы им слова не давал, это не для сегодняшней ситуации. Эта ситуация, как кто-то сказал, — практически как война. А когда война, появляется некоторая необходимость в жесткости, — подчеркнул Владимир Познер. — По крайней мере, это мое убеждение, пускай меня осудят».

Напомним, ранее телеведущий раскритиковал журналистов, которые критикуют президента России Владимира Путина за все проблемы, возникающие в стране. Познер пристыдил коллег за подобные высказывания, отметив, что он выступает не против критики, а «против злорадства».

Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #эпидемия #политика #журналисты #общество #критика #демократия #познер #свобода слова #телеведущий #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...