Либерал Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Телеведущий Владимир Познер, всегда отстаивающий либеральные ценности, неожиданно для многих высказал мнение, что в условиях эпидемии коронавируса необходимо ограничить свободу слова для ковид-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с пандемией.

Свою позицию телеведущий изложил на своей странице в социальной сети Instagram и за первый час пользователи поставили под этим постом более десяти тысяч «лайков».

В частности, Познер заявил, что без свободы слова не может быть демократии, но свобода слова предполагает большую ответственность.

Сейчас, по его словам, противники принимаемых мер по борьбе с COVID-19 причиняют вред, так как их позицию могут принять «потерянные, растерянные люди». Различные мнения, которые свободно высказывают разные эксперты, добавил журналист, могут оказать влияние на растерявшихся в сложившейся ситуации людей, поэтому властям, возможно, стоит проявит «немного жесткости», и, может быть, ограничить свободу слова.

«И я вам скажу — хотя, конечно, меня будут проклинать и говорить всякое — я бы им слова не давал, это не для сегодняшней ситуации. Эта ситуация, как кто-то сказал, — практически как война. А когда война, появляется некоторая необходимость в жесткости, — подчеркнул Владимир Познер. — По крайней мере, это мое убеждение, пускай меня осудят».

Напомним, ранее телеведущий раскритиковал журналистов, которые критикуют президента России Владимира Путина за все проблемы, возникающие в стране. Познер пристыдил коллег за подобные высказывания, отметив, что он выступает не против критики, а «против злорадства».