Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи

Заявку на субсидии теперь смогут подать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают по лицензионным и сублицензионным соглашениям, сообщили власти Москвы.

Прежде на поддержку города могли рассчитывать только компании, действующие по договорам коммерческой концессии или субконцессии. Кроме того, если раньше на выплаты претендовал бизнес, чьи договоры франчайзинга на дату подачи заявки были поставлены на учет в Роспатенте не более полутора лет назад, сейчас этот срок увеличен до пяти лет включительно.

Нововведения утверждены с учетом пожеланий предпринимателей, которые они высказали на онлайн-заседаниях рабочей группы по антикризисным мерам. Цель в том, чтобы сделать инструменты субсидарной помощи максимально полезными и востребованными в новых условиях, пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Максимальный размер компенсации составляет 1 млн рублей. Эти средства можно использовать для возмещения процентов по кредитам, паушальных взносов, роялти правообладателю, расходов на приобретение оборудования, а также затрат на оплату услуг ЖКХ.