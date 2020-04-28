Правительство РФ объявило 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи

Указ о признании 28 апреля профессиональным праздником работника скорой помощи в РФ был подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщили в правительстве.

Пандемия коронавирусной инфекции стала вызовом для системы здравоохранения не только России, но и многих государств мира. Российские медики не покладая рук борются за каждого пациента с COVID-19, помогая им справиться с заболеванием. В качестве поддержки медучреждений в регионах страны власти РФ выделили дополнительные средства на обеспечение больниц дополнительными койко-местами и необходимым оборудованием. Благодаря этому система здравоохранения в государстве оказалась готова к любым сложностям.