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Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля
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19:46   28 Апреля 2020
Политика

Правительство РФ объявило 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи

Правительство РФ объявило 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи

Указ о признании 28 апреля профессиональным праздником работника скорой помощи в РФ был подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, сообщили в правительстве.

Пандемия коронавирусной инфекции стала вызовом для системы здравоохранения не только России, но и многих государств мира. Российские медики не покладая рук борются за каждого пациента с COVID-19, помогая им справиться с заболеванием. В качестве поддержки медучреждений в регионах страны власти РФ выделили дополнительные средства на обеспечение больниц дополнительными койко-местами и необходимым оборудованием. Благодаря этому система здравоохранения в государстве оказалась готова к любым сложностям.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #скорая помощь #медики #мишустин #коронавирус #COVID-19

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