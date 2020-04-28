Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Чехия готова к переговорам с Россией о возвращении памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который ранее был демонтирован в Праге, так как она стремится выполнять условия заключенного в 1993 году договора о дружественных отношениях с нашей страной.

Об этом во вторник, 28 апреля, в беседе с «Федеральным агентством новостей» заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее глава чешского МИД Томаш Петричек дал местной газете Hospodarske noviny интервью, в котором заявил, что для Чехии важно продолжать выполнять договор о дружественных отношениях с Россией. При этом министр добавил, что договор предусматривает охрану памятника от повреждений и достойное к нему отношение, а о том, где памятник должен стоять, там не говорится.

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с Россией о перемещении памятника (маршалу Коневу) на ее территорию, мы открыты для этого», — добавил Петричек.

Комментируя эти слова главы чешского внешнеполитического ведомства, первый заместитель международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что власти Чехии понимают, какая со стороны России последует негативная реакция, если они откажутся отдать Москве снесенный памятник.

«Все это могло ухудшить отношения между нашими странами. Если вначале они говорили, что памятник является собственностью общины муниципального района, то теперь они готовы его передать», — отметил сенатор.

При этом он добавил, что памятник Коневу нужно перенести туда, где россияне и граждане других республик, воевавших в составе Красной армии, будут вечно его чтить. Если в Чехии, столицу которой в годы Великой Отечественной войны освобождали именно войска маршала Конева, не хотят чтить его память, пусть вернут памятник и Россия будет гордится своим героем, благодаря которому были спасены жизни многих жителей Праги. По словам Джабарова, было бы хорошо поставить памятник Коневу в Москве.

Также сенатор отметил, что, если в чешском МИД не считают снесение советского памятника нарушением условий договора о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, то далее они могут трактовать положения договора как угодно.

«Но когда-то они мечтали дружить с Советским Союзом, потому что чувствовали большую поддержку. Сейчас им эта поддержка не нужна, и они рассчитывают на НАТО», — заключил Джабаров.

Напомним, муниципалитет Прага-6 (один из центральных районов чешской столицы) в сентябре 2019 года принял решение о демонтаже памятника советскому маршалу Ивану Коневу – освободителю Праги от фашистов, который стоял на площади Интербригад с 9 мая 1980 года. 3 апреля 2020 года в разгар карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, памятник был демонтирован. По словам старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, памятник планируется передать в Музей истории ХХ века, который пока еще не открыт.

Президент Чехии Милош Земан, комментируя произошедшее, напомнил, что маршал Конев освободил от фашистов не только Прагу, но и узников концлагеря Освенцим, и назвал снос памятника глупостью.

Следственный комитет РФ возбудил 10 апреля уголовное дела по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России».