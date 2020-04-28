Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

 Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля
Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

 Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи

Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

 Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля
Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

 Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи

Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
19:42   28 Апреля 2020
Политика

Водовозов заявил, что дисциплина в армии поможет победить коронавирус

Водовозов заявил, что дисциплина в армии поможет победить коронавирус

Минобороны России сообщило, что в армии выявлен 901 случай заражения коронавирусом нового типа. Военный медик Алексей Водовозов объяснил, почему Вооруженные силы способны эффективно бороться с эпидемией, несмотря на ряд сложных факторов.

По словам Водовозова, в ВС для противодействия COVID-19 применяют те же методы, что в обычной жизни. Однако армия находится в более выгодном положении за счет того, что здесь строго выполняются приказы, пишет РИА Новости. Кроме того, среди военнослужащих гораздо проще изолировать заразившихся.

Это возможно потому, что представляющих опасность для здоровья окружающих выявляют на ранних стадиях. Кроме того, в ВС действуют режимно-ограничительные правила, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Водовозов заметил, что подобные ситуации постоянно отрабатываются в рамках учений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#армия #вс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...