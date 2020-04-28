Водовозов заявил, что дисциплина в армии поможет победить коронавирус

Минобороны России сообщило, что в армии выявлен 901 случай заражения коронавирусом нового типа. Военный медик Алексей Водовозов объяснил, почему Вооруженные силы способны эффективно бороться с эпидемией, несмотря на ряд сложных факторов.

По словам Водовозова, в ВС для противодействия COVID-19 применяют те же методы, что в обычной жизни. Однако армия находится в более выгодном положении за счет того, что здесь строго выполняются приказы, пишет РИА Новости. Кроме того, среди военнослужащих гораздо проще изолировать заразившихся.

Это возможно потому, что представляющих опасность для здоровья окружающих выявляют на ранних стадиях. Кроме того, в ВС действуют режимно-ограничительные правила, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Водовозов заметил, что подобные ситуации постоянно отрабатываются в рамках учений.