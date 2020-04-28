Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

 Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля
Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

 Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи

Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

Новое обращение. Главное с совещания Путина 28 апреля

 Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля
Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

 Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи

Правительство Москвы смягчило условия выдачи субсидий для франчайзи
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
19:39   28 Апреля 2020
Общество

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

В Тульской области с 09:00 по мск 30 апреля вводятся цифровые пропуска для передвижения граждан по территории.

Въехать в регион Тулы и выехать из него с 30 апреля будет возможно только предъявив сотрудникам правоохранительных органов специальный цифровой пропуск. Выезд будет возможен в случае, если граждане направляются на работу, по личным и семейным делам, а также, если им необходима медицинская помощь в больнице.

Цифровой пропуск понадобится гражданам, прибывающим в область на любом виде транспорта. Кроме того, выборочно сотрудники правоохранительных органов будут проверять пересекающих границы области на COVID-19. Пропуск не понадобится человеку при необходимости срочной медицинской помощи, а также детям до 14 лет, с условием, если они едут в сопровождении родителей. За соблюдением нововведений будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#тульская область #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...