Цифровые пропуска будут введены в Тульской области с 30 апреля

В Тульской области с 09:00 по мск 30 апреля вводятся цифровые пропуска для передвижения граждан по территории.

Въехать в регион Тулы и выехать из него с 30 апреля будет возможно только предъявив сотрудникам правоохранительных органов специальный цифровой пропуск. Выезд будет возможен в случае, если граждане направляются на работу, по личным и семейным делам, а также, если им необходима медицинская помощь в больнице.

Цифровой пропуск понадобится гражданам, прибывающим в область на любом виде транспорта. Кроме того, выборочно сотрудники правоохранительных органов будут проверять пересекающих границы области на COVID-19. Пропуск не понадобится человеку при необходимости срочной медицинской помощи, а также детям до 14 лет, с условием, если они едут в сопровождении родителей. За соблюдением нововведений будут следить сотрудники правоохранительных органов.