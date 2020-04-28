Путин убежден в победе россиян над эпидемией COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России будет побеждена. В своем обращении к гражданам он буквально выразил уверенность в том, что вместе россиянам удастся заставить вирус отступить.

Президент России Владимир Путин уверен в победе над эпидемией коронавируса в стране. Выступая с итоговым обращением к гражданам, он заявил буквально о том, что благодаря совместным усилиям граждан COVID-19 удастся заставить отступить.

Сегодня, 28 апреля, российский лидер провел онлайн-совещание с главами регионов, посвященное борьбе с коронавирусом. В его рамках он выступил с обращением к гражданам и объявил, что период нерабочих дней из-за пандемии продлевается в России вплоть до окончания майских праздников — до 11 мая. Даты 6, 7 и 8 мая Путин объявил нерабочими днями с сохранением заработной платы.