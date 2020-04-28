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19:26   28 Апреля 2020
Общество

Путин отметил, что в России борьба с COVID-19 идет в нужном направлении

Путин отметил, что в России борьба с COVID-19 идет в нужном направлении

Президент РФ Владимир Путин отметил, что, несмотря на все приложенные усилия, борьба с распространением коронавирусной инфекции продолжается, но протекает в нужном ключе.

По словам российского лидера, все регионы продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Регионы используют все средства для скорейшего завершения сложного периода. 

По словам президента, пик заболеваемости стране еще не пройден, однако граждане РФ должны общими усилиями предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Он отметил, что в течение двух недель в стране начнет действовать дополнительный медицинский фонд для больных COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#путин #совещание #коронавирус

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