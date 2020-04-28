Путин сообщил, что в российских городах в День Победы пройдет праздничный салют

Мероприятия, запланированные к Дню Победы, обязательно состоятся, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, 9 Мая в небе над городами страны пролетят самолеты и вертолеты военной авиации, а вечером жители всех субъектов РФ смогут увидеть праздничный салют.

Как сообщалось, парад Победы был перенесен из-за распространения коронавируса. Однако Путин подчеркивал, что празднование юбилея Победы обязательно состоится в 2020 году, как только в стране станет стабильнее эпидемиологическая обстановка.