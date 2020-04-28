Путин установил нерабочие дни с 6 по 8 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу.

В Кремле сообщили, что глава государства подписал указ, который продлевает действия ограничений по коронавирусу, а также установление нерабочих дней 6–8 мая с сохранением заработной платы работников. Во время совещания по COVID-19 Путин заявил, что режим самоизоляции будет продлен до 11 мая. Он также поручил правительству подготовить поэтапное снятие мер в связи с распространением инфекции.

Президент подчеркнул, что страна еще не прошла пик заболевания. Путин призвал россиян ответственно относиться к принятым в стране ограничениям и заботиться о себе и своих близких.