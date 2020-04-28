Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Президент РФ Владимир Путин просит россиян предельно ответственно и внимательно отнестись к режиму самоизоляции в майские праздники.

Российский лидер попросил граждан РФ воздержаться от походов в гости и посещения больших дружеских компаний, так как необходимо в этот период избежать срывов и не допустить резкого скачка распространения вируса.

Путин также отметил, что День Победы — это священный праздник, и россияне его обязательно отпразднуют.

28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ и кабинетом министров. Темой обсуждения стала ситуация с коронавирусом.