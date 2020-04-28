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 Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

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19:14   28 Апреля 2020
Общество

Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Президент РФ Владимир Путин просит россиян предельно ответственно и внимательно отнестись к режиму самоизоляции в майские праздники.

Российский лидер попросил граждан РФ воздержаться от походов в гости и посещения больших дружеских компаний, так как необходимо в этот период избежать срывов и не допустить резкого скачка распространения вируса.

Путин также отметил, что День Победы  — это священный праздник, и россияне его обязательно отпразднуют.

28 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов РФ и кабинетом министров. Темой обсуждения стала ситуация с коронавирусом.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #коронавирус

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