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19:03   28 Апреля 2020
Общество

ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных

ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных

Количество зараженных коронавирусной инфекцией заключенных озвучили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

В сообщении пресс-службы ФСИН было отмечено, что у сорока заключенных выявили положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию. У 271 сотрудника службы был также обнаружен COVID-19. Заболевание у всех протекает в легкой форме, передает ТАСС.

Около 19 тысяч тестов для диагностирования коронавирусной инфекции было проведено в органах уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что в некоторых отделениях принят режим особых условий. Прием осуществляет строго один следственный изолятор.

Если среди заключенных обнаруживаются больные коронавирусной инфекцией, их сразу изолируют от окружения. Под наблюдением медиков также находятся те люди, которые с ними контактировали. Последняя информация о COVID-19 представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф

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Автор: Ирина Большунова
#россия #фсин #коронавирус

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