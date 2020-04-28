Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

Совет по правам человека (СПЧ) ООН не любит решать наболевшие вопросы и старается уходить от неудобных тем, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Мария Бутина вместе с российскими гражданами записала открытое видеообращение к председателю Совета по правам человека (СПЧ) Элизабет Тихи-Фисслбергер с просьбой изменить условия содержания в заключении россиян, находящихся в европейских и американских тюрьмах. Просьба была связана с угрозой распространения пандемии коронавируса.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич поддержал Бутину, однако со скепсисом отнесся к возможным результатам. В интервью ФАН он высказал мнение, что к СПЧ у него больше нет доверия. В прошлом году он хотел заявить на сессии в Женеве о нарушениях прав человека в Ливии. Его доклад заранее анонсировался и стоял в программе, однако по непонятным причинам его отменили. В этом году Малькевич повторил попытку выступить в СПЧ, его выступление стояло в программе. Но оно опять не состоялось под предлогом пандемии коронавируса.