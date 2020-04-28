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 Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

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18:50   28 Апреля 2020
Политика

Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

Российские больницы организовали более 116 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр также добавил, что более 1,3 миллиона российских работников медицинской сферы прошли двухмесячные курсы по обучению лечению пациентов с COVID-19. 

Российские власти выделили регионам страны дополнительное финансирование в качестве поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией. Средства были направлены на развертывание койко-мест для инфицированных COVID-19, перепрофилирование медучреждений, а также на приобретение необходимого медицинского оборудования. Благодаря подобным мерам правительства Россия подготовилась к любым сценариям развития ситуации с коронавирусом.

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Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус #COVID-19 #Мурашко

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