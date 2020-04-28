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18:24   28 Апреля 2020
Общество

Путин рассказал о распределении защитных костюмов для медиков буквально "с колес"

Путин рассказал о распределении защитных костюмов для медиков буквально "с колес"

Президент России Владимир Путин рассказал об актуальности защитных костюмов для медицинского персонала, которые работают в "красной зоне".

Во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции глава государства рассказал о готовых комплектах защитных костюмов для врачей. Он отметил, что даже с учетом принятых мер по росту собственного производства дефицит по некоторых позиций техники, оборудования и расходных материалов все еще сохраняется.

Глава государства напомнил, что в начале года в стране выпускали три тысячи защитных костюмов для врачей в сутки. На сегодняшний день производство было увеличено до 100 тысяч костюмов, к середине мая оно достигнет 150 тысяч защитных костюмов в сутки.  

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Автор: Илья Романович
#путин #медики #коронавирус

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