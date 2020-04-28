Собянин рассказал о новом способе тестирования москвичей на коронавирус

Тестирование жителей Москвы на наличие у них коронавирусной инфекции проводится по новой методике. Речь идет о сборе анализов крови, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин также отметил, что по итогам последней недели можно говорить об улучшении динамики новых случаев заражения коронавирусом в городе. Отмечается двукратное снижение суточной статистики.

Ранее тесты на коронавирус проводились путем сбора биоматериала со слизистых оболочек пациентов.

Сегодня также опубликован новый указ Собянина, который продляет режим самоизоляции в Москве до 13 мая.