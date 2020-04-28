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 Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники
Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

 Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

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18:07   28 Апреля 2020
Политика

Путин поручил правительству подготовить план выхода из режима ограничений

Путин поручил правительству подготовить план выхода из режима ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план по выходу из режима ограничений с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что план должен быть готов к 5 мая.

Владимир Путин поручил правительству подготовить план рекомендаций по выходу из режима ограничений к 5 мая. Роспотребнадзор и правительство должны предоставить план выхода из режима с 12 мая. 

Меры по противодействию инфекции полностью работают. Россия с нуля развернула массовое производство лекарств и мобилизовала ресурсы промышленности. Оперштаб фиксирует новые случаи заражения, количество проводимых тестов на COVID-19 увеличивается, сообщил Владимир Путин.

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Автор: Яна Либерман
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