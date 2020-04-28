Путин поручил правительству подготовить план выхода из режима ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план по выходу из режима ограничений с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что план должен быть готов к 5 мая.

Владимир Путин поручил правительству подготовить план рекомендаций по выходу из режима ограничений к 5 мая. Роспотребнадзор и правительство должны предоставить план выхода из режима с 12 мая.

Меры по противодействию инфекции полностью работают. Россия с нуля развернула массовое производство лекарств и мобилизовала ресурсы промышленности. Оперштаб фиксирует новые случаи заражения, количество проводимых тестов на COVID-19 увеличивается, сообщил Владимир Путин.