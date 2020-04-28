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18:06   28 Апреля 2020
Общество

Путин поручил губернаторам не принимать эмоциональных решений в грядущие праздники

Путин поручил губернаторам не принимать эмоциональных решений в грядущие праздники

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам и правительству проводить праздники на работе.

Президент сообщил, что в связи пандемией коронавируса правительство должно находиться в праздничные дни на работе, однако лидер страны убедительно попросил коллег не принимать никаких решений, основываясь на эмоциях. 

Также президент страны рассказал, что рано говорить об отмене ограничений, которые были введены в РФ в связи с коронавирусом. Необходимо делать это поэтапно. Путин пояснил, что, когда будет проеден пик болезни, в регионах по-прежнему может быть напряженная ситуация. Коронавирусная угроза не исчезнет повсюду одномоментно, сообщил президент.

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Автор: Василий Пименов
#путин #обращение #коронавирус

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