Путин поручил губернаторам не принимать эмоциональных решений в грядущие праздники

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам и правительству проводить праздники на работе.

Президент сообщил, что в связи пандемией коронавируса правительство должно находиться в праздничные дни на работе, однако лидер страны убедительно попросил коллег не принимать никаких решений, основываясь на эмоциях.

Также президент страны рассказал, что рано говорить об отмене ограничений, которые были введены в РФ в связи с коронавирусом. Необходимо делать это поэтапно. Путин пояснил, что, когда будет проеден пик болезни, в регионах по-прежнему может быть напряженная ситуация. Коронавирусная угроза не исчезнет повсюду одномоментно, сообщил президент.