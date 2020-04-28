Чешский политик призвал отменить "бесчеловечные" санкции США против Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

 ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных

ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных
Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

 Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ
Польша грозит арестовать активы «Северного потока-2», но это только политика

Польша грозит арестовать активы «Северного потока-2», но это только политика

 Перенджиев об атаках на Сирию: Израиль совершает военное преступление

Перенджиев об атаках на Сирию: Израиль совершает военное преступление
Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

Путин призвал россиян ответственно отнестись к режиму самоизоляции в праздники

 ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных

ФСИН РФ рассказала о течении заболевания COVID-19 у их сотрудников и заключенных
Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

Малькевич: СПЧ и ООН — организации, которые стараются уходить от неудобных тем

 Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ

Мурашко отчитался о развернутых койко-местах для граждан с COVID-19 в РФ
Польша грозит арестовать активы «Северного потока-2», но это только политика

Польша грозит арестовать активы «Северного потока-2», но это только политика

 Перенджиев об атаках на Сирию: Израиль совершает военное преступление

Перенджиев об атаках на Сирию: Израиль совершает военное преступление
18:05   28 Апреля 2020
Политика

Чешский политик призвал отменить "бесчеловечные" санкции США против Сирии

Чешский политик призвал отменить "бесчеловечные" санкции США против Сирии

Сирийский президент Башар Асад, несмотря на отказ США отменить односторонние санкции во время пандемии, сможет справиться с эпидемией и обеспечить население страны всем необходимым. Об этом рассказали политологи Антон Бредихин и Борис Долгов.

Чешский депутат Станислав Гроспич заявил, что считает американские санкции по отношению к Сирийской Арабской Республике античеловечными. Однако вопреки им, считают эксперты ФАН, президент страны Башар Асад справится с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Недавно член Совфеда РФ Франц Клинцевич высказал мнение, что причиной невысокого числа заразившихся коронавирусом в Сирии являются, в том числе, и усилия сирийского правительства. Ведь на сегодняшний день в стране зарегистрировано лишь 43 случая заболевания.

Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин рассказал, что сирийский народ активно поддерживает Россия, и в экономическом, и в социальном плане. Поэтому как-то серьезно повлиять на распространение COVID-19 американские санкции не смогут, тем более, что Асад делает для этого все возможное.

Санкции против Сирийской Арабской Республики США ввели в одностороннем порядке, их не поддерживала Организация Объединенных Наций, поэтому они незаконны, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Вашингтон пытается вторгнуться во внутренние дела страны. Но Башар Асад упорно восстанавливает Сирию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сирия #башар асад #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...