Сирийский президент Башар Асад, несмотря на отказ США отменить односторонние санкции во время пандемии, сможет справиться с эпидемией и обеспечить население страны всем необходимым. Об этом рассказали политологи Антон Бредихин и Борис Долгов.

Чешский депутат Станислав Гроспич заявил, что считает американские санкции по отношению к Сирийской Арабской Республике античеловечными. Однако вопреки им, считают эксперты ФАН, президент страны Башар Асад справится с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Недавно член Совфеда РФ Франц Клинцевич высказал мнение, что причиной невысокого числа заразившихся коронавирусом в Сирии являются, в том числе, и усилия сирийского правительства. Ведь на сегодняшний день в стране зарегистрировано лишь 43 случая заболевания.

Главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин рассказал, что сирийский народ активно поддерживает Россия, и в экономическом, и в социальном плане. Поэтому как-то серьезно повлиять на распространение COVID-19 американские санкции не смогут, тем более, что Асад делает для этого все возможное.

Санкции против Сирийской Арабской Республики США ввели в одностороннем порядке, их не поддерживала Организация Объединенных Наций, поэтому они незаконны, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Вашингтон пытается вторгнуться во внутренние дела страны. Но Башар Асад упорно восстанавливает Сирию.